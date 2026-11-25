Vor allem an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) trauert man um die Verstorbene. So erklärt etwa Rektorin Ulrike Sych: „Mit Gertraud Cerha verliert das österreichische Musikleben eine Frau, die es über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Sie war Musikerin, Forscherin, Lehrerin und Organisatorin und eine Pionierin in einer Zeit, in der Frauen in der Musik wenig zugetraut wurde. Für viele Musiker_innen und Wissenschafter_innen ist und bleibt sie ein Vorbild.“ Der Verstorbenen hat man daher auch vor einem Jahr das Ehrendoktorat verliehen.

Das Leben der Gertraud Cerha

Cerha (geborene Möslinger) hat 1928 in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) das Licht der Welt erblickt und ist in weiterer Folge in Gmunden (Oberösterreich) aufgewachsen. Ab 1946 hat sie in Wien Klavier, Musikerziehung und Geschichte studiert, ab 1955 noch zusätzlich Cembalo. Im Jahr 1952 hat sie den Komponisten Friedrich Cerha geheiratet, der im Jahr 2023 verstorben ist. Von 1950 bis 1980 unterrichtete sie Musik am heutigen BRG Wien III und baute dort den musischen Schwerpunkt mit aus. An der damaligen Akademie bzw. Hochschule für Musik und darstellende Kunst (heute die mdw) hat sie von 1961 bis 1987 Generalbass gelehrt.

Ehrenkreuz und Ehrendoktorat bekommen

Mit ihrem Ehemann und Kurt Schwertsik hat sie 1958 das Ensemble „die reihe“, das für die Neue Musik in Österreich nach 1945 prägend war, gegründet. Sie hat in diesem als Musikerin, Organisatorin und Vermittlerin mitgewirkt und damit zu den Zentralfiguren der Neue-Musik-Szene hierzulande gezählt. 1960 hat sie die „Vamerata frescobaldiana“ ins Leben gerufen, die sich der Alten Musik widmete. Sie hat auch die Konzertreihe „Wege in unsere Zeit“ entwickelt und 1988 das Begleitsymposium des ersten Festivals Wien Modern konzipiert. Zusätzlich hatte sie Sendungen für den ORF und Vorträge im In- und Ausland. 2009 hat sie schließlich das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse erhalten, im Oktober 2025 dann von der mdw eben das Ehrendoktorat.