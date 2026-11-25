Für einen Cappuccino zahlt man in Wien typischerweise 4,50 Euro. Damit liegt die Stadt in einem Vergleich von 39 Städten weltweit auf Platz neun, gleichauf mit Helsinki und knapp vor New York.

Mit 4,50 Euro für einen Cappuccino bleibt Wien damit ein teures Pflaster für Kaffeeliebhaber, Zürich ist aber noch deutlich teurer.

Mit 4,50 Euro für einen Cappuccino bleibt Wien damit ein teures Pflaster für Kaffeeliebhaber, Zürich ist aber noch deutlich teurer.

Das zeigt der aktuelle Cappuccino-Index des Anbieters doXmenu, der digitale Speisekarten für Lokale anbietet. In Wien wurden dafür die Preise von 276 Lokalen ausgewertet. Auch ein Espresso ist mit 3,10 Euro nicht billig.

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Zürich ist am teuersten

Am meisten zahlt man in Zürich mit 6,42 Euro. Dahinter folgen Kopenhagen mit 6,02 Euro, Paris mit 5,50 Euro und Genf mit 5,44 Euro. Danach kommen San Francisco (5,24 Euro), Los Angeles (4,92 Euro), London (4,74 Euro) und Chicago (4,72 Euro). New York liegt mit 4,48 Euro knapp hinter Wien.

In Kapstadt kostet er weniger als die Hälfte

Am günstigsten ist der Cappuccino in Kapstadt und Johannesburg mit umgerechnet 2,09 Euro. Auch in Italien ist er deutlich billiger als in Wien: In Mailand kostet er 2,50 Euro, in Rom 3 Euro. In Deutschland zahlt man in München und Hamburg 3,90 Euro, in Berlin 3,80 Euro. Das entspricht auch dem mittleren Preis über alle 39 Städte.

So wurde gerechnet

Für den Index wurden am 2. November 3.434 Cappuccino-Preise von den Websites von Cafés, Restaurants und Bars gesammelt. Pro Lokal zählte ein Preis für einen normalen heißen Cappuccino. Für jede Stadt wurde der Median berechnet, Ausreißer wurden aussortiert. Aufgenommen wurden nur Städte mit mindestens 20 Lokalen. Der Anbieter weist selbst darauf hin, dass Lokale mit eigener Website eher teurer sind, Online-Speisekarten veraltet sein können und die Tassengrößen unterschiedlich sind.