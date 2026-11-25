Mit 36 Punkten aus 13 Runden hat Rapid laut Klub einen historisch punktereichen Saisonstart hingelegt. Am Samstag steht in Lustenau das letzte Auswärtsspiel des Jahres an, am Freitag gibt es Rabatte für Fans.

Die Mannschaft um Kapitän Matthias Seidl tritt am Samstag, 28. November, um 19.30 Uhr bei SC Austria Lustenau an. Sky Sport Austria überträgt das Spiel live. Vor der Partie sprechen Cheftrainer Johannes Hoff Thorup und Flügelspieler Petter Nosa Dahl am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zu Hause spielt Rapid noch zweimal in diesem Jahr: am Samstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr gegen den LASK und am 12. Dezember gegen die SV Ried.

18,99 Prozent Rabatt am Green Friday

Am Freitag, 27. November, ist bei Rapid „Green Friday“. In den Fanshops im Allianz Stadion und in St. Pölten sowie online gibt es 18,99 Prozent Rabatt auf Fanartikel. Ausgenommen sind Abverkaufsware, Lizenzprodukte und Gutscheine. Zu jedem Einkauf gibt es außerdem einen Gutschein für bis zu vier Tickets zum halben Preis für das Heimspiel gegen Ried.

Autogramme in St. Pölten

Im Fanshop in der Mariazeller Straße 260 in St. Pölten gibt es am Freitag von 15 bis 18 Uhr ein eigenes Event. Ab 16.30 Uhr geben unter anderem die früheren Rapid-Spieler Ümit Korkmaz und Christopher Drazan Autogramme. Dazu gibt es ein Glücksrad, Punsch und für Kinder ein Treffen mit Maskottchen Fuxiii.