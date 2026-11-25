Seit 2021 hat die Stadt Wien über die WieNeu+ Grätzlförderung mehr als 30 Bauprojekte mit über 2,5 Millionen Euro unterstützt. Derzeit können Hausbesitzer in Hernals und im „Grätzl 20+2“ Geld beantragen.

v.l. Bezirksvorsteher Marcus Franz, Stadträtin Elke Hanel-Torsch und Otto Eckl. Mehr als 2,5 Millionen Euro sind seit 2021 in die Projekte geflossen, für Hernals und das „Grätzl 20+2“ läuft die Förderung noch bis 2028 bzw. 2027.

v.l. Bezirksvorsteher Marcus Franz, Stadträtin Elke Hanel-Torsch und Otto Eckl. Mehr als 2,5 Millionen Euro sind seit 2021 in die Projekte geflossen, für Hernals und das „Grätzl 20+2“ läuft die Förderung noch bis 2028 bzw. 2027.

Gefördert werden Bau- und Sanierungsprojekte, die Wohnhäuser klimafit machen und über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen. Dazu zählen etwa die thermische Sanierung von Gründerzeithäusern, Umbauten mit wiederverwendbaren Materialien, gemeinsame Wärmenetze für mehrere Häuser, der Umstieg auf alternative Energie sowie Entsiegelung und Begrünung. Pro Projekt gibt es bis zu 500.000 Euro. Auch die Planung wird unterstützt: Für Machbarkeitsanalysen, Beratung oder die Moderation von Eigentümerversammlungen gibt es bis zu 30.000 Euro. Wie hoch der Anteil der Förderung ist, hängt davon ab, ob Privatpersonen, Eigentümergemeinschaften oder Unternehmen ansuchen. „Die Sanierung bestehender Wohngebäude ist eine der zentralen Zukunftsfragen“, sagt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Altbau in Favoriten als Pilotprojekt

Ein Beispiel ist das Haus in der Van-der-Nüll-Gasse 22 in Favoriten. Dort saniert das Bauunternehmen Sedlak laut Stadt zum ersten Mal in Österreich ein Gründerzeithaus vollständig kreislauffähig, also so, dass Materialien später wiederverwendet werden können. Die Stadt hat Planung und Umsetzung gefördert.

Anträge bis 2027 bzw. 2028

Derzeit ist die Förderung in zwei Gebieten möglich: in Hernals bis 2028 und im „Grätzl 20+2“ bis 2027. Über die Anträge entscheidet ein Beirat in seiner nächsten Sitzung. Die Stadt empfiehlt vorher ein Erstgespräch. Der nächste Online-Infotermin ist am 11. Jänner 2027 von 17 bis 18 Uhr. Infos gibt es unter 01/4000-25107 oder per E-Mail an wieneuplus@ma25.wien.gv.at.