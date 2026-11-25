Mehr als die Hälfte der Menschen in Wien hat einen Migrationshintergrund, unter den Erwerbstätigen sind es rund 52 Prozent. Das zeigt der neue Integrations- und Diversitätsmonitor der Stadt.

Der Monitor zeigt damit Fortschritte, aber auch Lücken. Am 27. November lädt die Stadt im Wien Museum zu Dialogrunden unter dem Titel „Zusammen in Wien. Integration im Dialog“.

Der Monitor zeigt damit Fortschritte, aber auch Lücken. Am 27. November lädt die Stadt im Wien Museum zu Dialogrunden unter dem Titel „Zusammen in Wien. Integration im Dialog“.

Der Monitor erscheint alle drei Jahre, heuer zum siebenten Mal. Er umfasst rund 90 Kennzahlen, einen Großteil hat das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO ausgewertet. Insgesamt haben 50,5 Prozent der Wienerinnen und Wiener einen Migrationshintergrund. Bei den unter 20-Jährigen hat laut ORF Wien mehr als 70 Prozent mindestens einen Elternteil, der nicht in Österreich geboren wurde. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Serbien, die Türkei und Deutschland.

©Stadt Wien/Christian Fürthner Präsentation des 7. Wiener Integrationsmonitors im Rathaus: Peter Huber, Senior Economist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling sowie Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17).

Fortschritte bei Bildung und Arbeit

Laut Monitor gibt es Fortschritte bei Bildung und Beschäftigung. Rund 59 Prozent der Frauen mit Migrationshintergrund, die ihre Ausbildung in Österreich gemacht haben, haben mindestens Matura-Niveau. Wer seinen Abschluss im Ausland gemacht hat, arbeitet dagegen oft unter seiner Qualifikation: Rund ein Fünftel der Menschen aus Drittstaaten mit höherer Bildung aus dem Ausland ist in Hilfs- oder Anlernjobs tätig. „Großes Potenzial“ sieht WIFO-Ökonom Peter Huber in einer besseren Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Aufholbedarf beim Kindergarten

Von den Ein- bis Fünfjährigen aus Familien mit Wurzeln in Drittstaaten besuchen 71 Prozent einen Kindergarten oder eine Krippe. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund sind es 91 Prozent. Auch beim Wohnen gibt es Unterschiede: Fast 90 Prozent der Kinder bis 14 Jahre mit Migrationshintergrund aus einem Drittstaat leben in Wohnungen mit weniger Zimmern als Bewohnern.

624.000 dürfen nicht wählen

36,9 Prozent der Wiener Bevölkerung haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Rund 624.000 Menschen ab 16 Jahren dürfen deshalb nicht wählen, bei den 25- bis 44-Jährigen ist es fast die Hälfte. Der Anteil der Wahlberechtigten sinkt weiter.

©Stadt Wien/Christian Fürthner Der 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor zeigt Fortschritte bei Bildung und Arbeit. Über die Hälfte der Erwerbstätigen hat Migrationshintergrund, der Anteil der Wahlberechtigten sinkt. Aufholbedarf: Kindergarten und Frauenerwerbstätigkeit.

Was die Stadt plant

„Wer über Integration redet, braucht Fakten“, sagt Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS). Sie will mehr Kinder aus Drittstaaten-Familien in den Kindergarten bringen. Integrationsmaßnahmen sollen nach einer Geburt laut ORF Wien höchstens ein halbes Jahr ausgesetzt werden, etwa mit Online-Deutschkursen oder Kinderbetreuung während der Kurse. Außerdem will die Stadt berufsbegleitende Deutschkurse ausbauen und Kindergartengruppen besser durchmischen. „Integration lässt sich weder mit pauschalen Erfolgserzählungen noch mit einseitigen Problembeschreibungen erfassen“, sagt Theodora Manolakos, Leiterin der Integrationsabteilung MA 17.