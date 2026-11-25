Am Donnerstag bleibt der Himmel über Wien bis zum Abend dicht bewölkt, zeitweise schneit es kräftig. Laut GeoSphere Austria gilt Warnstufe Orange, bis zu 10 Zentimeter Neuschnee sind möglich.

Wer am Donnerstag in Wien unterwegs ist, sollte wegen des Schneefalls also mehr Zeit einplanen.

Wer am Donnerstag in Wien unterwegs ist, sollte wegen des Schneefalls also mehr Zeit einplanen.

Die Sonne bleibt am Donnerstag bis zum Abend über der dichten Wolkendecke verborgen. Laut GeoSphere Austria schneit es zeitweise auch kräftig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Früh liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, tagsüber steigen sie auf höchstens 2 Grad.

Warnstufe Orange wegen Schneefalls

Grund für den Schnee sind Tiefdruckeinfluss und polare Kaltluft, die verbreitet Schneefall bis in tiefe Lagen bringen. GeoSphere Austria rechnet mit 2 Zentimetern Neuschnee im dicht verbauten Gebiet und bis zu 10 Zentimetern in exponierten Lagen. Auf schneeglatten und noch nicht ausreichend geräumten Straßen steigt die Unfallgefahr. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist mit Verzögerungen zu rechnen. Außerdem besteht erhöhte Gefahr durch Dachlawinen.