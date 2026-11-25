Weil er seine Ex-Freundin bei einer U3-Station in Wien gewürgt hat, ist ein 20-Jähriger zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Angeklagt war er wegen Mordversuchs, die Geschworenen sahen das anders.

Die beiden waren zwei Jahre zusammen. Der Mann beendete die Beziehung aus Eifersucht. In der Nacht auf den 1. August kam es bei der U3-Station zu einer letzten Aussprache. Es ging um Handys, gelöschte Daten und geänderte Passwörter. Als er den PIN-Code verlangte, beschimpfte und schubste ihn die 18-Jährige. Laut Anklage packte er sie daraufhin am Hals, drückte sie auf eine Sitzbank und würgte sie, bis sie fast bewusstlos war. Erst als ihre Freundin ihn wegzog, ließ er ab. „Ich hab’ keine Luft bekommen“, sagte die junge Frau als Zeugin. Danach riss er sie an den Haaren zu Boden und schleifte sie über den Asphalt.

Angeklagter bestreitet Würgen

Der 20-Jährige bestritt vor Gericht das Würgen, er habe sie nur am Hals gehalten. „Ich hatte keine Gefühle mehr und auch keine Zukunft mehr gesehen“, sagte er. Die Staatsanwältin sprach von der „klassischen Ausgangssituation für einen Femizid“. Gerichtsmediziner Christian Reiter stufte die Verletzung, Rötungen am Hals, als leicht ein. Die Geschworenen verneinten einen Mordversuch mit 8:0 Stimmen. Sie verurteilten den Mann wegen Körperverletzung und Nötigung.

Sechs Monate bedingt und Schmerzengeld

Neben sechs Monaten bedingter Haft muss der Mann 5.000 Euro Schmerzengeld zahlen, ein Anti-Gewalt-Training machen und bekommt Bewährungshilfe. Außerdem gilt ein Näherungsverbot. Mildernd waren sein bisher ordentlicher Lebenswandel, sein Geständnis und sein Alter. Der Angeklagte nahm das Urteil an und durfte die Haft noch am Mittwoch verlassen. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.