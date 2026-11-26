Wie bereits erwartet, hat es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, den 26. November 2026, in Wien kräftig zu schneien begonnen. Während sich die einen darüber freuen, fürchten die anderen Auswirkungen im Frühverkehr.

Der erste Zentimeter Neuschnee fiel in Wien in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, im Tagesverlauf soll aber noch einiges dazukommen. Die MA48 hat sich am gestrigen Mittwoch bereits gerüstet, wie aus einer Aussendung hervorging. Bei starkem Schneefall wird auf die gesamte Mannschaft – bestehend aus 1.400 Personen und 282 Räum- und Streufahrzeugen – zurückgegriffen.

©5 Minuten | Der Winterdienst der MA48 ist mit modernen Geräten ausgerüstet.

Erste Probleme im Frühverkehr, Fahrzeugbergung auf der A21

Der plötzliche Wintereinbruch sorgte im Morgenverkehr bereits für erste Probleme: In Neustift am Walde steckten kurzzeitig zwei Busse fest. Wie die Wiener Linien gegenüber 5 Minuten betonen, kam es jedoch bisher zu keinen gröberen Einschränkungen. Im Bezirk Mödling rückte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einer Fahrzeugbergung auf die A21 aus. Ein Kombi war wegen eines Kleinbrandes im Motorraum liegen geblieben. Um die Fahrbahn für die Schneeräumung und den Frühverkehr rasch freizumachen, zog die Feuerwehr das Fahrzeug per Seilwinde auf ihr Abschleppfahrzeug und stellte es sicher ab. Einen Schnee-Unfall gab es auf der A4 Richtung Budapest: Zwischen Bruck/Leitha-West und Bruck/Leitha-Ost ist der Pannenstreifen gesperrt. Es wird geraten, die Unfallstelle vorsichtig zu passieren.

©Freiwillige Feuerwehr Gießhübl

Es kommt jetzt immer mehr Neuschnee dazu

Der Wintereinbruch in Wien sorgt zwar für strahlende Augen, doch birgt er auch einige Gefahren: Durch Schnee und Glätte besteht akute Rutschgefahr. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger sollten daher besonders vorsichtig unterwegs sein und mehr Zeit einplanen. In der Bundeshauptstadt werden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet: Rund zehn Zentimeter in der Innenstadt und im Osten, noch mehr in den westlichen Außenbezirken. Auch anderswo schneit es kräftig: In höheren Tallagen im Süden Osttirols sind bis zu 30 Zentimeter möglich.

©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 08:08 Uhr aktualisiert