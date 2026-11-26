Was nach Science-Fiction klingt, verändert für Andreas Onea den Alltag: Der österreichische Para-Schwimmer und ORF-Moderator trägt als weltweit Erster eine neuartige, in Wien entwickelte Armprothese, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird. „Ich trage seit 28 Jahren Prothesen, aber das ist für mich eine andere Stufe von faszinierend“, sagt Onea im Gespräch mit der „Heute“.

Steuerung über die Rückenmuskulatur

Das System wird per Gurt am Körper befestigt. Elektroden im Schaft erfassen Signale der verbliebenen Muskulatur und übersetzen sie in Handbewegungen: Spannt Onea den linken Rückenmuskel an, öffnen sich die Finger; der rechte Muskel schließt sie. Die integrierte KI lernt kontinuierlich mit und filtert unabsichtliche Zuckungen heraus. Gerade als frischgebackener dreifacher Vater profitiert der Sportler davon – etwa beim Tragen von Einkaufstaschen oder beim Halten eines Babys, da die künstliche Hand nicht ermüdet.

Sechsstellige Kosten durch Versicherung gedeckt

Angewiesen ist Onea auf technische Hilfe seit seinem sechsten Lebensjahr. Damals verlor er bei einem schweren Autounfall auf einer ölverschmierten Straße in Rumänien seinen Arm und überlebte nur knapp. Dass er heute das modernste Modell am Markt nutzen kann, verdankt er einer damals abgeschlossenen Insassenschutzversicherung seines Vaters. Die Kosten für die High-Tech-Prothese liegen im unteren sechsstelligen Bereich. Eine Summe, die er privat nicht stemmen könnte. Ohne diese Absicherung hätte ihm laut eigener Aussage lediglich eine Basisversorgung zugestanden.

„Schwere Zeiten dürfen niemals das Ende bedeuten“

Trotz des Schicksalsschlags feierte Onea als Schwimmer große Erfolge: Bereits mit zwölf Jahren wurde er erstmals Staatsmeister und sammelte seither zahlreiche Medaillen. Rückblickend zeigt sich der Sportler dankbar und will anderen Betroffenen Mut machen: „Schwere Zeiten dürfen nie das Ende bedeuten.“