In der Klinik Landstraße des Wiener Gesundheitsverbundes werden Mütter und Neugeborene ab sofort gemeinsam und aus einer Hand betreut. In dem Spital kommen jährlich rund 1.400 Babys zur Welt.

Bisher waren die Aufgaben nach der Geburt getrennt: Während sich ein Teil des Pflegepersonals um die Mütter kümmerte, war ein anderer Teil für die Babys und Stillfragen zuständig. Hebammen arbeiteten primär im Kreißsaal und in der Ambulanz. Künftig sind sie in der Klinik Landstraße nun auch direkt auf der Wochenbett-Station im Einsatz.

Eine Ansprechperson für die ganze Familie

Durch die Umstellung erhalten Familien eine zentrale Fachperson für alle Anliegen rund um Mutter und Kind. Das schafft durchgehende Betreuungskontinuität von der Schwangerschaft bis in die ersten Tage nach der Geburt. Ermöglicht wird der Ausbau unter anderem durch steigende Absolventenzahlen im Hebammenbereich.

„Ziel ist eine sichere, familienorientierte Versorgung, die Mutter und Kind stärkt und den Übergang in den Alltag leichter macht.“ Doris Ruthensteiner, leitende Hebamme der Klinik Landstraße

Teamarbeit über Berufsgruppen hinweg

Stationsleitung Andrea Prax betont die enge Zusammenarbeit von Pflege, Hebammen, Ärztinnen sowie Psychologinnen und PhysiotherapeutInnen. Die schrittweise Umstellung erfolgt ohne Personalabbau über natürliche Fluktuation. Internationale Studien sowie bisherige Erfahrungen im Wiener Gesundheitsverbund zeigen, dass solche Betreuungsmodelle die Zufriedenheit der Mütter deutlich steigern, höhere Stillraten fördern und die psychosoziale Gesundheit nach der Geburt stärken.