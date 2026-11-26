Schnee und rutschige Straßen haben am Donnerstagmorgen in Wien-Floridsdorf für einen heftigen Unfall gesorgt. Ein 15 Meter langer Linienbus kam von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Vier Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Alle vier Verletzten wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt - zwei Insassen mussten ins Spital gebracht werden.

Alle vier Verletzten wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt - zwei Insassen mussten ins Spital gebracht werden.

Der Wintereinbruch hat die Bundeshauptstadt fest im Griff und führte am Donnerstag neben zahlreichen Feuerwehreinsätzen und Behinderungen im Frühverkehr auch zu einem folgenschweren Zwischenfall im öffentlichen Nahverkehr. Gegen 8 Uhr geriet ein Bus der Linie 501 (diese verbindet Wien-Floridsdorf mit Wolkersdorf im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach) in der Stammersdorfer Kellergasse aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Vier Personen verletzt

Die Wiener Berufsrettung rückte umgehend mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Unfallstelle aus. Wie diese gegenüber 5 Minuten bestätigte, wurden bei dem Vorfall insgesamt vier Menschen verletzt. Zwei Personen mussten mit dem Verdacht auf Prellungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Spital gebracht werden. Die beiden anderen Leichtverletzten konnten nach der Erstversorgung vor Ort in häusliche Pflege entlassen werden.

Chauffeur reagierte sofort – Bergung läuft

Georg Huemer, Pressesprecher der NÖWOG (Mobilität in Niederösterreich), bestätigte den Vorfall und erklärte, dass der betroffene Kurs vom Busunternehmen Dr. Richard betrieben wird. Laut Angaben einer Unternehmenssprecherin sei der Chauffeur zum Unfallzeitpunkt den Witterungsverhältnissen entsprechend langsam unterwegs gewesen. Nach dem Ausrutscher reagierte der Lenker sofort und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,0 Promille.

Bergung noch nicht abgeschlossen

Die Bergung des 15 Meter langen Linienbusses gestaltete sich aufgrund der Lage im Graben sowie der Witterung aufwendig und war am Vormittag noch nicht abgeschlossen. Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde für die technischen Bergearbeiten angefordert.