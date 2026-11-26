Ein Streit in einer Wiener U-Bahn eskalierte am Mittwochabend völlig. Sechs Fahrgäste wurden mit Pfefferspray attackiert, drei mussten ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend, dem 25. November 2026, gegen 20.20 Uhr in der U-Bahn-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau. Wie sich herausstellte, waren zwei bislang unbekannte Männer in einem U-Bahn-Waggon mit anderen Fahrgästen in Streit geraten. Und dann passierte es: Die Situation eskalierte schließlich derart, dass einer der beiden Männer zu einem Pfefferspray griff und insgesamt sechs Personen damit besprühte. Anschließend flüchteten die beiden Männer aus der U-Bahn-Station, so die Polizei.

Polizei setzte bei Fahndung auch Drohne ein

Die sechs Betroffenen wurden von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Drei Personen wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht. Unterdessen leitete die Polizei eine sofortige Fahndung nach den beiden Männern ein, bei der auch eine Polizeidrohne zum Einsatz kam. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Weitere Ermittlungen laufen.