Die Polizei wurde am Mittwoch, 25. November 2026 gegen 7.25 Uhr, nach Wien-Floridsdorf zu einer Wohnung gerufen. Dort soll ein Mann versucht haben, sich mit einem Hammer Zutritt zu verschaffen.

Als die Polizisten in den späten Morgenstunden am Einsatzort eintrafen, habe der 22-jährige Tatverdächtige wirre Angaben gemacht und Drohungen gegen seine Nachbarin ausgesprochen, erklärt man in einem Bericht nun. Dann soll er sogar versucht haben, eine Polizistin die Stiege hinunterzustoßen, woraufhin es zur vorläufigen Festnahme kam. Bei ihm wurden ein Hammer und ein Messer sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Betretungs-, ein Annäherungs- sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen derzeit, heißt es seitens der Beamten abschließend.