Nach einem dreisten Raubüberfall auf eine 86-jährige Frau bittet die Wiener Polizei nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die unbekannten Täter sollen ihr Opfer am 3. November 2026 direkt an der Wohnungstüre niedergestoßen und mehrere tausend Euro erbeutet haben.

Die unbekannten Täter sollen ihr Opfer am 3. November 2026 direkt an der Wohnungstüre niedergestoßen und mehrere tausend Euro erbeutet haben.

Die Tatverdächtigen lauerten der Seniorin am 3. November 2026 an ihrer Wohnungstüre auf. Als sich die Gelegenheit bot, stießen sie die 86-Jährige zu Boden und drangen in die Wohnung ein. Dort schnappten sich die Unbekannten eine Aktentasche, in der sich Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe befand. Direkt nach dem Überfall ergriffen die Täter über das Stiegenhaus die Flucht in unbekannte Richtung.

Aufnahmen einer Überwachsungskamera sichergestellt

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es dem Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Raub), Aufnahmen einer Überwachungskamera sicherzustellen, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden diese Lichtbilder nun zur Veröffentlichung freigegeben.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind die abgebildeten Personen vor der Tat, währenddessen oder auf der Flucht aufgefallen? Sachdienliche Informationen – auf Wunsch auch vertraulich und anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.