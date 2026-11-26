Der Vorfall ereignete sich gegen 11.05 Uhr im Bereich der Simmeringer Hauptstraße im 11. Wiener Gemeindebezirk. Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) waren dort auf vier Frauen aufmerksam geworden, deren Verhalten ihnen verdächtig erschien. Nach einem vollendeten Taschendiebstahl in einem Einkaufszentrum griffen die Polizisten ein. Die vier Tatverdächtigen wurden angehalten und vorläufig festgenommen. Für das Opfer gab es zumindest eine gute Nachricht: Die gestohlene Geldbörse wurde sichergestellt und konnte wieder ausgehändigt werden.

Verdacht auf gewerbsmäßigen Diebstahl

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um vier Frauen im Alter zwischen 26 und 46 Jahren. Nach ihrer Festnahme wurden sie zunächst in einen Arrestbereich gebracht. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass die Frauen gewerbsmäßig gehandelt haben könnten. Deshalb übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, die weiteren Untersuchungen. Ob die vier Beschuldigten auch mit anderen Diebstählen in Verbindung stehen könnten, ist derzeit nicht bekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden die vier Frauen auf freiem Fuß angezeigt. Sie befinden sich somit nicht mehr in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Tatbegehung werden vom Landeskriminalamt Wien geführt. Für die vier Frauen gilt die Unschuldsvermutung.