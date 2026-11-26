Zweimal innerhalb weniger Stunden sollen zwei Männer elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Wiener Fachgeschäft entwendet haben. Als das Duo ein drittes Mal in den Laden zurückkehrte, war Schluss.

Die beiden tschechischen Staatsbürger im Alter von 26 und 36 Jahren gingen bei ihren Beutezügen professionell vor: Um die Diebstahlsicherungen des Geschäfts zu umgehen, nutzten sie speziell präparierte Tragetaschen. Damit gelang es ihnen am Mittwoch, dem 25. November 2026, gleich zweimal, unbemerkt hochpreisige Elektronikartikel aus dem Geschäft zu schmuggeln.

Ladendetektiv schöpft Verdacht

Der Versuch, die Masche noch ein drittes Mal durchzuziehen, scheiterte jedoch. Ein aufmerksamer Ladendetektiv erkannte die beiden Männer bei ihrem erneuten Betreten des Geschäfts wieder und alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest und stellten sowohl die präparierten Taschen als auch das Diebesgut sicher.

Unterschiedliche Aussagen bei der Einvernahme

Bei den anschließenden Vernehmungen zeigten sich die beiden Männer uneinig: Während der 26-Jährige ein Geständnis ablegte, bestritt sein 36-jähriger Begleiter jegliche Beteiligung an den Diebstählen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der geständige 26-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Der 36-Jährige wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei ermittelt nun weiter und prüft, ob das Duo für noch weitere ähnliche Diebstähle verantwortlich sein könnte.