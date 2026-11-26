Obwohl die Stadt Wien für das kommende Jahr keine neuen Abgaben plant, müssen Haushalte ab Jänner tiefer in die Tasche greifen. Grund dafür sind automatische Inflationsanpassungen.

Mit dem Jahreswechsel kommen auf die Wienerinnen und Wiener höhere laufende Kosten bei zentralen städtischen Leistungen zu. Ab dem 1. Jänner 2027 steigen die Tarife für Wasser, Kanal, Müllabfuhr sowie für die Öffis. Während die Stadt Wien betont, auf neue Gebühren oder außerordentliche Erhöhungen zu verzichten, greifen bei den bestehenden Abgaben die gesetzlich vorgesehenen Anpassungen. Diese sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt und werden automatisch wirksam, sobald ein definierter Schwellenwert erreicht ist.

Jahreskarte der Wiener Linien nähert sich der 500-Euro-Marke

Der öffentliche Verkehr bleibt von der Teuerung nicht verschont. Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet bei Einmalzahlung ab Jänner 483,10 Euro – ein Anstieg um 16,10 Euro beziehungsweise 3,45 Prozent. Nachdem das Ticket erst 2026 von 365 auf 467 Euro angehoben worden war, folgt nun der nächste Preisschritt. Laut den Wiener Linien behalten bestehende Jahreskarten allerdings bis zum nächsten regulären Weiterbezug ihren jeweils vereinbarten Preis.

Deutliches Plus bei Wasser, Kanal und Müll

Besonders spürbar wird die Anpassung bei den kommunalen Versorgungs- und Entsorgungsgebühren.

Auch hier muss man 2027 tiefer in die Tasche greifen: Wasser: Der Preis pro Kubikmeter erhöht sich um 4,6 Prozent von bisher 2,27 Euro auf künftig 2,37 Euro.

Kanal: Hier schlägt ebenfalls ein Plus von 4,6 Prozent zu Buche. Der Tarif steigt von 2,49 Euro auf 2,60 Euro pro Kubikmeter. Für Wasser und Kanal zusammen werden damit ab Jänner 4,97 Euro statt bisher 4,76 Euro fällig.

Müllabfuhr: Die Gebühren für die Abfallentsorgung werden um 4,5 Prozent angehoben.

30 Millionen Euro Mehreinnahmen für das Stadtbudget

Für das Gesamtbudget der Bundeshauptstadt, das 2027 ein Volumen von 22,24 Milliarden Euro umfassen soll, bedeuten die automatischen Anpassungen ein deutliches Einnahmenplus. Laut Finanzdirektor Christoph Maschek rechnet der Budgetentwurf für das kommende Jahr mit Gebühreneinnahmen von insgesamt rund 725 Millionen Euro – das sind etwa 30 Millionen Euro mehr als im Voranschlag für 2026.

Keine weiteren Anpassungen geplant

Bei der Budgetpräsentation hob die Stadt hervor, dass über die gesetzlichen Inflationsanpassungen hinaus keine weiteren Belastungen geplant seien. Für die Wiener Haushalte ändert das jedoch wenig an der Tatsache, dass sich die Teuerung bei den regelmäßigen Fixkosten ab Jänner direkt im Geldbörsel bemerkbar macht.