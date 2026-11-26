Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Wien-Favoriten gingen der Polizei vier mutmaßliche Täter ins Netz. Im Auto der Männer stellten Ermittler Schmuck, Goldmünzen und Einbruchswerkzeug sicher.

Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Ermittlungsbereich Diebstahl) ist in enger Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Wien ein Ermittlungserfolg gelungen: Die Beamten forschten eine mutmaßliche serbische Einbrecherbande aus und machten deren Aufenthaltsort in der Bundeshauptstadt ausfindig.

Beweismittel und Diebesgut sichergestellt

Am 19. November 2026 klickten schließlich in Wien für vier serbische Staatsbürger im Alter von 23, 25, 27 und 31 Jahren die Handschellen. Den Männern wird vorgeworfen, kurz zuvor zwei Wohnungseinbrüche im zehnten Wiener Gemeindebezirk (Favoriten) verübt zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs der Verdächtigen stießen die Kriminalisten auf Beweismittel: Neben einschlägigem Einbruchswerkzeug wurde auch mutmaßliches Diebesgut – darunter Schmuck und Goldmünzen – sichergestellt. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ausfällt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Teilweise geständig

In den ersten Einvernahmen zeigten sich die vier Beschuldigten bereits teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Polizei prüft nun, ob das Quartett noch für weitere, ähnlich gelagerte Einbrüche verantwortlich sein könnte.