So viel November-Schnee gab es in Wien seit 1995 nicht mehr: Ein Mittelmeertief beschert der Bundeshauptstadt heute ein historisches Winter-Intermezzo.

Ein ungewöhnlich heftiger Wintereinbruch beschert der Bundeshauptstadt heute ein seltenes Naturschauspiel: An der Wetterstation Hohe Warte wurden Stand 13.50 Uhr laut der UWZ bereits 14 Zentimeter Neuschnee gemessen. Bis in die Abendstunden dürfte die Schneedecke voraussichtlich auf mindestens 15 Zentimeter anwachsen. Ein derartiges Ereignis im elften Monat des Jahres hat absoluten Seltenheitswert.

Seit 1952 erst vier Mal

Seit Beginn der regelmäßigen Schneemessungen auf der Hohen Warte im Jahr 1952 wurde eine November-Schneedecke von dieser Höhe erst viermal verzeichnet. Für das letzte vergleichbare Winterintermezzo im November muss man weit in den Wetterarchiven zurückblättern: Zuletzt gab es eine solche Schneemenge am 7. November 1995 – und damit vor über 30 Jahren. Während sich Winterfans über die tiefverschneite Kulisse in der Stadt freuen, sorgt der plötzliche Schneefall im Wiener Stadtgebiet für entsprechend winterliche Fahrverhältnisse.

©Österreichische Unwetterzentrale

Mittelmeertief „Xela“ setzt noch einen drauf

Tief „Xela“ schickt den Winter nach Österreich: Auch in der Donau City rund um das UWZ-Büro herrscht tiefster Winter. Schneemengen über 10 Zentimeter im Osten Wiens waren in den vergangenen 10 Jahren eine Seltenheit. Das Mittelmeertief sorgt am heutigen Donnerstag für den ersten spürbaren Wintereinbruch der Saison im ganzen Land. Nicht nur Wien, sondern weite Teile Österreichs dürfen sich auf eine zumindest dünne Schneedecke einstellen. Entlang eines Streifens quer über das Bundesgebiet schneit es phasenweise auch sehr intensiv.