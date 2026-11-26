Schlechte Nachrichten für Wiens Kulturfans: Der kostenlose Kultursommer wird 2027 eingestellt. Die Stadt streicht die Förderung und will damit rund vier Millionen Euro sparen. Für Besucher fällt so ein beliebtes Angebot weg.

Man kann es sich bei diesen Temperaturen kaum vorstellen, aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Nicht jedoch der beliebte Kultursommer Wien, denn dieser soll künftig keine öffentliche Förderung mehr erhalten. Damit steht eines der größten Kunst- und Kulturangebot in Österreich vor dem Aus.

Gratis Festival war sehr beliebt

Der Kultursommer Wien lockte jedes Jahr zehntausende Besucher mit freien Eintritten zu Kunst und Kultur in Parks, auf Plätze und Grätzl in ganz Wien. Die Bandbreite war weit: Von Musik, Theater, Tanz, aber auch Literatur und Performance war für jeden etwas dabei. Besonders trifft das Ausfallen des Festivals Menschen mit geringerem Einkommen, aber auch Alter und sozialer Hintergrund spielten in der Zugänglichkeit keine Rolle. Auch für Nachwuchskünstler war der Kultursommer eine Chance ein breiteres Publikum zu erreichen. Mit dem Ende der Förderung verlieren Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Generationen und Lebensrealitäten so einen Platz der kulturellen Begegnung.