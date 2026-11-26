Trotz Sparkurs soll es in Wien keine Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen geben. Das betonte Vizebürgermeisterin Barbara Novak beim Stadtwerketag. Auch künftig sollen städtische Unternehmen geschützt und gestärkt werden.

Vizebürgermeisterin, Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak eröffnete heute, am 26. November, am Smart Campus der Wiener Netze den 14. Stadtwerketag. Der Fachtag steht unter dem Motto „Resilienz – Deregulierung – Finanzierung – Innovation“ und wird gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen Österreichs (VKÖ) veranstaltet.

Daseinsvorsorge im Mittelpunkt

Novak nahm den Schneefall in Wien zum Anlass, die Berufsfeuerwehr und die MA 48, sowie alle die Wien täglich am Laufen halten, zu würdigen. Durch ihren Einsatz würde klar, dass Daseinsvorsorge im Mittelpunkt stehe. Gerade Leistungen die viele für selbstverständlich sähen wie Mobilität, stabile Stromnetze und die Wasserversorgung, gelte es besonders zu würdigen.

Eindeutiges Nein zur Privatisierung

Novak betonte, dass die Entscheidung in der Vergangenheit sich gegen Privatisierung zu entscheiden, richtig gewesen sei. Daran werde sich auch weiterhin nichts ändern: „In Wien wird es mit uns keine Privatisierungen der Daseinsvorsorge geben. Das ist auch für die Wirtschafts- und internationale Standortpolitik wichtig. Die Stadt ist bei der Daseinsvorsorge über alle politischen Grenzen hinweg einig. Städtische Unternehmen sollen geschützt, ausgebaut und mit Investitionen gestärkt werden. Ein europäischer Rechtsrahmen soll sie unterstützen und fördern.“ Gemeinsam mit den Länder, dem Städtebund und dem Gemeindebund werde sich dafür eingesetzt, dass die EU-Mittel dorthin fließen, wo sie bisher erfolgreich eingesetzt wurden. Der Bund dürfe sich die Mittel nicht für eigene Zwecke abzweigen. Auch Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze und VKÖ-Präsident betonte: „Wien funktioniert.“