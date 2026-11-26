Liegen gebliebene Fahrzeuge, umgestürzte Bäume und Dachlawinen: Der Schneefall sorgt in Wien für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Bis 15 Uhr wurden 125 zusätzliche Einsätze verzeichnet. Bei einem Busunfall gab es fünf Verletzte.

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags, dem 26. November 2026, herrscht bei der Berufsfeuerwehr Wien Hochbetrieb.

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags, dem 26. November 2026, herrscht bei der Berufsfeuerwehr Wien Hochbetrieb.

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags, dem 26. November 2026, herrscht bei der Berufsfeuerwehr Wien Hochbetrieb. Besonders mit dem Einsetzen des Berufsverkehrs häuften sich die Alarmierungen. Zahlreiche Fahrzeuge blieben aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse liegen und benötigten Unterstützung durch die Feuerwehr.

Regionalbus kommt von Fahrbahn ab

In Wien-Floridsdorf kam es zu einem Unfall mit einem Regionalbus, der von der Fahrbahn abkam. Dabei erlitten fünf Personen leichte Verletzungen. Aufgrund der zahlreichen Alarmierungen rief die Berufsfeuerwehr Wien noch im Laufe des Vormittags eine erhöhte Einsatzbereitschaft aus. Durch organisatorische Maßnahmen sollen insbesondere kleinere Einsätze schneller abgearbeitet werden.

©Stadt Wien | Feuerwehr

Schneelast bringt Bäume zum Umstürzen

Gegen Mittag verlagerte sich der Schwerpunkt der Einsätze zunehmend auf die Folgen der hohen Schneelast. Der nasse Schnee führte dazu, dass Äste abbrachen und Bäume umstürzten. Auch Dachlawinen beschäftigten die Einsatzkräfte.

Bereits 125 zusätzliche Einsätze bis 15 Uhr

Bis 15 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Wien zu insgesamt 125 schneebedingten Einsätzen zusätzlich zum regulären Einsatzaufkommen ausrücken. Unterstützung erhalten die Berufsfeuerwehrleute dabei auch von den beiden Wiener Freiwilligen Feuerwehren Breitenlee und Süßenbrunn.