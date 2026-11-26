Die Wiener Stadthalle und Holiday on Ice haben 7.500 Euro an UNICEF Österreich gespendet. Das Geld stammt aus den Sonntagsvorstellungen der Eisshow 2026 und soll künftig vor allem Bildungsprojekte für Kinder unterstützen.

Die Wiener Stadthalle und Holiday on Ice übergeben auch dieses Jahr einen Spendescheck in der Höhe von 7.500 Euro an die UNICEF Österreich. Die Summe kam bei den Sonntagsmatineen von Holiday on Ice zusammen und wird Projekte zugute kommen, die den Fokus auf Bildung für Kinder und Jugendliche legen.

Bessere Zukunftsperspektiven für Kinder

„Kinder verdienen die Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Bildungsprojekte leisten dafür einen entscheidenden Beitrag. Es freut mich, dass wir gemeinsam mit der Wiener Stadthalle, Holiday on Ice und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern diese wichtige Arbeit unterstützen können“, betont Gemeinderat Thomas Mader. Die Mittel fließen in Programme, die den Zugang zu Bildung ermöglichen. Teil davon ist nicht nur der Schulbesuch, sondern auch die Bereitstellung von Lernmaterialien sowie die langfristige Förderung von Perspektiven. Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, bedankt sich für die langjährige Partnerschaft: „Jedes Ticket, das zu dieser Spendenaktion beiträgt, hilft dabei, Kindern Zugang zu Bildung und damit zu besseren Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Dieses Engagement zeigt, wie viel durch gemeinsame Verantwortung erreicht werden kann.“ Die Spende wurde von Gemeinderat Thomas Mader, Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser sowie Wiener Stadthallen-Geschäftsführer Thomas Waldner überreicht.