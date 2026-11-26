Die Stadt Wien warnt vor einem gefälschten Behördenschreiben. Darin werden Empfänger aufgefordert, persönliche Dokumente und einen Zahlungsnachweis mitzubringen. Die Stadt stellt klar, dass das Schreiben nicht von ihr stammt.

Achtung bei dieser Masche: Momentan ist ein Fake-Schreiben im Umlauf, das den Eindruck erweckt, das Amt der Wiener Landesregierung bzw. eine Dienststelle der Stadt Wien habe es geschrieben. Die Aufmachung sieht behördlich aus und enthält sogar ein fiktives Aktenzeichen, sowie Kontakt- und Adressdaten. Empfänger des Schreibens werden darin aufgefordert etwas „persönlich abzuholen“ und sollen dafür Dokumente und einen Zahlungsnachweis einer ominösen „Gebühr“ mitbringen. Die Stadt Wien weist ausdrücklich daraufhin, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt.

Woran erkennt man eine Fälschung?

Um eine Fake-Schreiben erfolgreich zu definieren, gibt es vier Tipps:

Der Brief enthält ungewöhnliche und teilweise unverständliche Formulierungen.

Empfänger werden aufgefordert persönliche Dokumente vorzulegen.

Es wird auf die Zahlung einer Gebühr verwiesen, ohne dies nachvollziehbar auszuweisen.

Die Absende-Abteilung existiert nicht.

Falls man ein solches Schreiben erhält, soll man keinesfalls Zahlungen leisten, persönliche Daten oder Dokumente weitergeben. Im Zweifelsfall sollte bei offiziellen Kontaktdaten der Stadt Wien nachgefragt werden. Wer bereits eine Zahlung geleistet oder ein Dokument weitergegeben hat, sollte umgehend entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und gegebenenfalls die Polizei bzw. Bank kontaktieren. Mehr Informationen findest du beim Stadtservice HIER, oder telefonisch unter 01 4000 4001.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert