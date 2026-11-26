Nach starken Schneefällen und mehreren hängen gebliebenen Fahrzeugen ist die A21 wieder in beiden Richtungen befahrbar. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse mahnt die ASFINAG weiterhin zur Vorsicht.

Die Wiener Außenring Autobahn wurde wieder für den Verkehr freigegeben und ist in beiden Richtungen befahrbar.

Die Wiener Außenring Autobahn wurde wieder für den Verkehr freigegeben und ist in beiden Richtungen befahrbar.

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten am Donnerstag, dem 26. November 2026, für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A21. Aufgrund der anhaltend starken Schneefälle im Wienerwald waren mehrere Fahrzeuge in den Steigungsbereichen der Autobahn hängen geblieben.

Sperre der A21 aufgehoben

Wie die ASFINAG mitteilt, konnten die betroffenen Fahrzeuge mithilfe von Abschleppunternehmen und den Einsatzkräften des Winterdienstes mittlerweile geborgen werden. Die Wiener Außenring Autobahn wurde wieder für den Verkehr freigegeben und ist in beiden Richtungen befahrbar.

Winterdienst weiterhin im Dauereinsatz

Auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland herrschen unterdessen weiterhin winterliche Fahrbedingungen. Der Winterdienst der ASFINAG ist im Dauereinsatz, um die Straßen von Schnee zu befreien und befahrbar zu halten.

ASFINAG appelliert an Autofahrer

Verkehrsteilnehmer werden dringend dazu aufgerufen, ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten. Zudem sollten Autofahrer ausschließlich mit geeigneter Winterausrüstung unterwegs sein.