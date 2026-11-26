Eine 33-jährige Wienerin soll mehrere Geistliche mit erfundenen Notlagen um insgesamt 75.338 Euro gebracht haben. Auch weitere Betrugsvorwürfe stehen im Raum.

Eine ganz gefinkelte Betrugsmasche hat sich eine 33-jährige Wienerin überlegt: Die Frau ging gezielt in Kirchen und sprach dort Priester am, um ihnen im Anschluss erfundene Schicksalsschläge vorzugaukeln. Sie erzählte unter anderem von ihren kranken Kindern, oder einem Begräbnis ihres Vaters das sie sich angeblich nicht leisten könne.

Geistliche waren großzügig

Die Priester zweifelten die, wohl glaubhaft vorgetragenen Geschichten, nicht an und übergaben der Dame aus Wien großzüge Summen. Ein Priester aus Niederösterreich überwies der 33-Jährigen insgesamt 27.800 Euro. Ein Wiener Geistlicher schenkte ihr Bargeld in der Höhe von über 19.000 Euro. Obwohl sie nicht bei jedem Versuch Erfolg hatte, erbeutete die Betrügerin insgesamt so ganze 75.338 Euro.

Hunderte Handys bestellt

Die Betrugsmasche ist aber nicht das einzige Mal, dass die Wienerin sich strafbar gemacht haben soll. Seit 2022 soll sie mutmaßlich hunderte Handys mit fremden Daten bestellt haben und diese im Anschluss nie bezahlt haben. Hier beläuft sich der Schaden auf insgesamt über 65.000 Euro. Der Frau droht eine hohe Strafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.