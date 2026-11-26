Eine Trennung, Krankheit oder höhere Kosten können Menschen um ihre Wohnung bringen. Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe warnt vor den Sozialkürzungen und fordert mehr leistbaren Wohnraum sowie frühzeitige Unterstützung.

Die meisten Menschen sind gar nicht so weit von der Wohnungslosigkeit entfernt, wie sie denken. Ein Schicksalsschlag, eine psychische Erkrankung oder steigende Lebenserhaltungskosten können bereits ausreichen, um Menschen in eine existenzbedrohende Situation zu bringen. Gerade bei den derzeitigen Temperaturen ist besondere Vorsicht geboten. Für Menschen ohne Wohnungen ist derzeit jede Nacht unter freiem Himmel potentiell lebensbedrohlich.

Mehr als Hälfte aller Wohnungslosen in Wien

Mehr als die Hälfte der als obdach- bzw. wohnungslos registrierten Menschen leben in Wien. Gerade deshalb braucht es hier ein umfassendes Angebot an Unterstützung für Betroffene, das nur durch die ausreichende Finanzierung erreicht werden kann. Kürzungen bei bestehenden Hilfesystemen wirkt sich unmittelbar auf wohnungslose Personen aus. Wenn Angebote der Suchthilfe, Sozialhilfe oder Prävention wegfallen, verschärfen sich bestehende Problemlagen, Menschen verlieren wichtige Unterstützung und das erhöht den Druck in der Betreuung in der Wohnungslosenhilfe. Das bedeutet, dass wir immer häufiger mit komplexen Situationen konfrontiert sind, die sich durch frühzeitige Hilfe oft verhindern ließen. Sparen bei der Prävention heißt doppelt zahlen in der Wohnungslosenhilfe“, sagt Joschi Sedlak, Geschäftsführer der ARGE Wien. Gerade langfristig braucht es Lösungen um der Wohnungslosigkeit präventiv entgegenwirken zu können. Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien fordert daher: „Wir fordern daher neben mehr leistbarem Wohnraum einen verbindlichen Fast Track in den geförderten Wohnbau – mit klaren Kontingenten und beschleunigten Vergabeverfahren für wohnungslose Menschen“.

©Samariterbund/G. Pal VWWH fordert leistbaren Wohnraum und Prävention

An der Sozialhilfe darf nicht gespart werden

Elisabeth Hammer, Geschäftsführerin von neunerhaus, betont: „Eine Sozialhilfereform muss sich daran messen lassen, ob sie Armut tatsächlich bekämpft, Wohnungsverlust verhindert und Menschen dabei unterstützt, langfristig wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ansonsten gilt: Wer heute bei der Sozialhilfe spart, zahlt morgen in der Wohnungslosenhilfe, mit höheren Kosten und mehr Leid.“ Die Sozialhilfe sei das letzte soziale Sicherungsnetz, deren zentrale Aufgabe es sei, Menschen vor Armut zu schützen.