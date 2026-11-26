Der Neuschnee verwandelt Wien in eine winterliche Landschaft, bringt aber auch Gefahren mit sich. Die Stadt mahnt bei Spaziergängen in Parks und Wäldern zu besonderer Vorsicht. Äste könnten abbrechen und Bäume umstürzen.

Der Neuschnee sorgt nicht nur im verbauten Gebiet für Behinderungen, sondern kann auch in den Grünräumen der Stadt – in Parks und Wäldern - zur Gefahrenquelle werden.

Der Neuschnee sorgt nicht nur im verbauten Gebiet für Behinderungen, sondern kann auch in den Grünräumen der Stadt – in Parks und Wäldern - zur Gefahrenquelle werden.

Nicht nur auf den Straßen sorgt der Wintereinbruch in Wien für Herausforderungen. Auch in den Grünräumen der Bundeshauptstadt kann der Schnee zur Gefahr werden. Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) warnt insbesondere vor der hohen Belastung der Bäume durch den nassen Schnee.

Stadt Wien rät, Ausflüge in den Wienerwald zu überdenken

Unter dem Gewicht der Schneemassen können Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen. Besonders gefährdet sind Waldwege und Bereiche unterhalb von Bäumen. „Wir ersuchen daher alle Wienerinnen und Wiener sowie Erholungssuchende, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen und geplante Ausflüge in den Wienerwald entsprechend zu überdenken. Insbesondere während und unmittelbar nach intensiven Schneefällen ist erhöhte Vorsicht geboten“, betont Günther Annerl, stellvertretender Leiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs.

Auch in Wiener Parks ist Vorsicht geboten

Die Wiener Stadtgärten appellieren ebenfalls an die Bevölkerung, in den mehr als 1.000 Parkanlagen der Stadt besonders aufmerksam unterwegs zu sein. Bei Schnee und Glatteis dürfen ausschließlich geräumte beziehungsweise gestreute Wege betreten werden. Entsprechende Hinweise finden sich an den Eingängen der Parkanlagen.

Mehr als 220 Mitarbeiter stehen für Winterdienst bereit

Neben Gehsteigen entlang der Parks werden auch wichtige Fußwegverbindungen innerhalb der Anlagen, etwa Zugänge zu U-Bahn-Stationen, geräumt und gestreut. Insgesamt betreuen die Wiener Stadtgärten im Rahmen des Winterdienstes mehr als 100 Kilometer an Wegen und Stiegen. Dafür stehen über 220 Mitarbeiter zur Verfügung, die sich in zwei Gruppen wöchentlich abwechseln. Als Streumittel kommt ausschließlich Streuriesel zum Einsatz.