Der starke Schneefall am Donnerstag stellte Reisende am Flughafen Wien auf eine harte Geduldsprobe. Besonders heftig traf es die Passagiere eines Fluges nach London: Sie mussten mehr als acht Stunden an Bord auf den Abflug warten.

Für die Passagiere einer Ryanair-Maschine von Wien nach London wurde der Donnerstag, 26. November 2026, zur Nervenprobe. Wie „Heute“ berichtet, hätte das Flugzeug bereits um 9.40 Uhr starten sollen. Aufgrund von Problemen bei der Enteisung verzögerte sich der Abflug jedoch immer wieder. Währenddessen mussten die Reisenden in der Maschine ausharren.

Passagiere wollten Flugzeug verlassen

Mit zunehmender Wartezeit soll die Stimmung an Bord immer angespannter geworden sein. Gegenüber „Heute“ schilderte ein Fluggast, dass mehrere Reisende das Flugzeug verlassen wollten. Der Kapitän habe ihnen dies allerdings per Durchsage untersagt. Sogar eine Flugbegleiterin soll angesichts der Situation in Tränen ausgebrochen sein.

Niederösterreicherin beklagt mangelnde Versorgung

Auch eine 23-jährige Niederösterreicherin, die ihren Freund in London besuchen wollte, berichtete dem Medium von den Zuständen an Bord. Ihren Angaben zufolge habe es keine kostenlose Versorgung mit Wasser gegeben. Getränke hätten die Passagiere selbst bezahlen müssen. Auch die hygienische Situation habe sich im Laufe des Tages verschlechtert. So sollen die Toiletten übergelaufen sein. Erst um 17.34 Uhr konnte die Maschine laut den angeführten Flightradar-Daten in Richtung London starten.

Das sagt Ryanair zu den stundenlangen Verzögerungen

Auf Anfrage von „Heute“ führte die Fluggesellschaft die massive Verspätung auf eine technische Störung beim Enteisungssystem zurück, das von der Flugsicherung gesteuert werde. Die Dauer der Verzögerung sei für Ryanair nicht vorhersehbar gewesen. Die Airline kündigte an, den Vorfall gegenüber der Wiener Flugsicherung weiterzuverfolgen.

Winterdienst am Flughafen Wien im Dauereinsatz

Der Flughafen Wien verwies unterdessen auf die außergewöhnlichen Herausforderungen durch den anhaltenden Schneefall. Neben der laufenden Schneeräumung auf den Betriebsflächen müssten sämtliche Flugzeuge vor dem Start enteist werden. Dadurch kam es am Donnerstag zu Verzögerungen bei Abflügen und vereinzelt auch bei Landungen. Für die Abendstunden stellte der Flughafen eine Entspannung der Lage in Aussicht.