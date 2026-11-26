Nach dem winterlichen Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage in Wien allmählich. Während es am Freitagvormittag noch leicht schneit, dürfen sich die Wiener ab Mittag auf Sonnenschein freuen.

Der Freitag, 27. November 2026, startet in der Bundeshauptstadt winterlich. Am Vormittag dominieren zunächst die Wolken und es fällt noch etwas Schnee.

Der Freitag, 27. November 2026, startet in der Bundeshauptstadt winterlich. Am Vormittag dominieren zunächst die Wolken und es fällt noch etwas Schnee.

Der Freitag, 27. November 2026, startet in der Bundeshauptstadt winterlich. Am Vormittag dominieren zunächst die Wolken und es fällt noch etwas Schnee. Große Neuschneemengen sind allerdings nicht mehr zu erwarten.

Ab Mittag kommt die Sonne hervor

Im weiteren Tagesverlauf bessert sich das Wetter zunehmend. Ab der Mittagszeit bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich wieder. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlicher Richtung.

Temperaturen bleiben winterlich

Trotz der sonnigen Aussichten bleibt es in Wien kalt. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund minus einem Grad. Im Laufe des Tages steigen die Werte auf maximal zwei Grad über dem Gefrierpunkt.