Während rund um den Weihnachtsmarkt am Karlsplatz Punsch getrunken wird, warten wenige Meter weiter Menschen in der Kälte auf eine kostenlose warme Mahlzeit. Eine Begegnung am Donnerstag zeigt, wie wichtig Hilfe im Winter ist.

Längst warten nicht mehr nur Obdachlose in der Kälte auf Hilfe.

Längst warten nicht mehr nur Obdachlose in der Kälte auf Hilfe.

Kurz vor 21 Uhr – exakt um 20.57 Uhr – wird ein Beobachter am Wiener Karlsplatz, der eigentlich für Fotoaufnahmen auf den sogenannten Suppenbus wartet, von einer Mutter und ihrem Sohn angesprochen. Die beiden erkundigen sich nach der genauen Uhrzeit. Schnell wird klar: Sie harren in der Kälte aus, weil sie auf den sogenannten „Canisibus“ der Caritas warten, der kostenlose Suppe ausschenkt. Auf die Antwort, dass die Suppe in vier Minuten eintreffe, huschte ein Lächeln über ihre Gesichter. Daraufhin zogen sie sich hinter ein Weihnachtsmarktstandl zurück, um dort auf die warme Mahlzeit zu warten.

Längst nicht nur noch obdachlose Menschen von Armut betroffen

Diese kurze Begegnung steht stellvertretend für das Schicksal vieler Menschen in Wien. Selbst bei eisigen Temperaturen und Schneefall sind Abend für Abend Bedürftige auf eine kostenlose warme Mahlzeit angewiesen – darunter längst nicht nur obdachlose Menschen, sondern zunehmend auch Familien und Alleinerziehende, die von Armut betroffen sind.

Zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen

Der Canisibus tourt jeden Abend durch die Bundeshauptstadt und versorgt Menschen in Not schnell und unbürokratisch mit heißer Suppe und Brot. Damit dieses Angebot auch in den kalten Wintermonaten aufrechterhalten werden kann, ist die Initiative auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen: Das Projekt finanziert sich zu 100 Prozent aus Spenden. Jeder Beitrag hilft dabei, Menschen wie der Mutter und ihrem Sohn am Karlsplatz in der Kälte eine kostenlose, warme Mahlzeit zu schenken.