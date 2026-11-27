Mit dem Start in die Weihnachtseinkäufe spitzt sich die Parkplatzsituation in Österreichs Städten zu. Wer im Vorweihnachtsstress auf verbotene Flächen ausweicht, riskiert saftige Rechnungen.

Pünktlich zum Adventauftakt und den bevorstehenden Einkaufssamstagen mahnt der ÖAMTC zur Besonnenheit bei der Parkplatzsuche. Hektik verleitet viele Lenkerinnen und Lenker dazu, das Auto rasch „nur kurz“ abzustellen. Doch genau diese Nachlässigkeit kann im dichten Stadtverkehr unmittelbare und kostspielige Konsequenzen haben, wie Nikolaus Authried von der ÖAMTC-Rechtsberatung warnt: Wer schleißig parkt, riskiert nicht nur einen Strafzettel, sondern den sofortigen Abtransport des Fahrzeugs.

Gebührensprung in Wien: Gesamtkosten von rund 500 Euro

Besonders schmerzhaft trifft es Falschparkerinnen und Falschparker aktuell in der Bundeshauptstadt. Seit dem 1. November gelten in Wien deutlich höhere Tarife: Allein das Abschleppen eines Pkw kostet mittlerweile 355 Euro. Damit ist es jedoch nicht getan. In Summe landen Betroffene laut Berechnung des Mobilitätsclubs rasch bei rund 500 Euro. Authried bringt es auf den Punkt: „Jede noch so teure Parkgarage ist günstiger als eine Abschleppung.“

Zur Gebühr von 355 Euro addieren sich weitere Kosten: Verwahrung: 13 Euro pro angefangenem Tag am Abschleppplatz in Wien-Simmering.

Verwaltungsstrafe: Rund 100 Euro für verkehrsbehinderndes Parken.

Anfahrt: Eventuelle Taxikosten, um den Wagen vom Verwahrplatz abzuholen.

Wo der Abschleppwagen besonders schnell ausrückt

Entgegen der verbreiteten Annahme muss ein Auto den Verkehr nicht vollständig blockieren, um entfernt zu werden. Laut ÖAMTC reicht bereits die potenzielle Sorge aus, dass etwa eine Straßenbahn oder ein Linienbus nicht vorbeikommt. Besonders rigoros durchgegriffen wird bei folgenden Verstößen.

Hier gilt besondere Vorsicht: Klassische Verbotszonen: Halte- und Parkverbote mit der Zusatztafel „Abschleppzone“, Ladezonen sowie Taxistandplätze.

Blockaden & Reservierungen: Verstellte Hauseinfahrten, Behindertenparkplätze sowie Stellflächen für berechtigte Gruppen (etwa Diplomatinnen und Diplomaten).

Öffentlicher Verkehr & Hauptrouten: Bereiche rund um Haltestellen, Schienenstraßen sowie Durchzugsstraßen wie der Wiener Gürtel, auf denen zu Stoßzeiten strikte Halteverbote gelten.

Auch auf Straßenbahnschienen Acht geben

Um auf Straßen mit Straßenbahnschienen kein Risiko einzugehen, empfiehlt der Club, das Fahrzeug so nah wie möglich am Gehsteigrand abzustellen und die Seitenspiegel einzuklappen. Vorsicht ist zudem auf Privatgrund geboten: Zwar wird dort nur noch in absoluten Ausnahmefällen abgeschleppt, eine Besitzstörungsklage zieht aber selbst im günstigsten Fall Kosten von über 200 Euro nach sich.

Richtiges Verhalten im Ernstfall

Wer rechtzeitig zum Auto zurückkehrt, hat mitunter Glück im Unglück: Solange das Fahrzeug noch nicht vollständig vom Abschlepp-Lkw hochgehoben und verladen wurde, fallen keine Abschleppgebühren an. Ist der Wagen bereits fixiert, muss gezahlt werden. Sollte das Fahrzeug bereits abtransportiert worden sein und der Verdacht bestehen, dass die Maßnahme zu Unrecht erfolgte, rät der ÖAMTC-Jurist zu einem wichtigen Schritt bei der Abholung: Die Gebühr vor Ort nicht sofort begleichen, sondern einen Bescheid verlangen. Nur so lässt sich der Fall binnen zwei Wochen per Rechtsmittel beeinspruchen.