Außergewöhnlich für November: An der Wetterstation auf der Hohen Warte wurden Freitagfrüh 18 Zentimeter Neuschnee gemessen : Ein Wert, der in diesem Monat seit mehr als fünf Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde.

Ein kräftiger Wintereinbruch hat der Bundeshauptstadt heute Morgen eine dicke Schneedecke beschert. Wie die aktuellen Messdaten von der Wiener Hohen Warte zeigen, kamen über Nacht 18 Zentimeter Neuschnee zusammen. Das berichtet die UZW am heutigen Freitag, dem 27. November 2026. Ein Blick in die Wetterchronik verdeutlicht, wie ungewöhnlich dieses Ereignis für die Jahreszeit ist: Zuletzt lag an einem Novembertag im Jahr 1971 ähnlich viel frischer Schnee in Wien – damals wurden sogar 25 Zentimeter verzeichnet.

Seit 1952 erst drei vergleichbare Novembertage

Davor gab es einen vergleichbaren Wert zuletzt im November 1966. Damit registriert die Messstation auf der Hohen Warte seit 1952 erst insgesamt drei Novembertage, an denen die Neuschneemenge 18 Zentimeter oder mehr erreichte.