Während heftige Schneefälle den Wiener Verkehr lahmlegten, verwandelte ein Freestyler ein Straßengeländer in seinen persönlichen Funpark. Doch statt Applaus erntete der Sportler eine lautstarke Ansage aus dem Nachbarfenster.

Wenn in der Bundeshauptstadt der Winter einbricht, bedeutet das meist Chaos auf den Straßen und viel Arbeit für die Räumdienste. Ein junger Freestyle-Skifahrer sah in den Schneemassen allerdings eine willkommene Einladung für urbane Stunts. Mit angeschnallten Skiern nutzte er ein verschneites Geländer mitten im Wohngebiet für waghalsige Sprünge und Slides. Ein Video davon postet das beliebte Social Media-Profil „Thug Life Austria“.

„Gebt’s amoi a Ruah!“

Unter dem Motto „Wenn’s in Wien schneit“ verbreitet, entwickelte sich das Video innerhalb kürzester Zeit zum viralen Hit. Der Grund für die enorme Reichweite liegt jedoch weniger in der sportlichen Höchstleistung, sondern im authentischen Zusammenprall zweier Welten: jugendlicher Übermut trifft auf kompromisslose Wiener Ruhebedürftigkeit. Denn, noch bevor der Freestyler seinen Lauf richtig auskosten konnte, schallte ihm aus der Nachbarschaft eine unmissverständliche Aufforderung entgegen. Mit den Worten „Gebt’s jetzt amal a Ruah, bitte!? Es gibt Kinder, die was da schlafen wollen“ machte eine Anwohnerin deutlich, was sie von der nächtlichen Sporteinlage hält.

Höflicher Rückzug statt Konfrontation: „Ja, tschuldige!“

Bemerkenswert fiel auch die Reaktion des ertappten Sportlers aus: Statt zu diskutieren, zeigte sich der Bursche sofort einsichtig und antwortete ganz trocken mit einem schlichten „Ja, tschuldige.“ Genau diese Kombination aus grantiger Zurechtweisung und entwaffnender Höflichkeit sorgt in den Kommentarspalten für Begeisterung. Die Community sieht in der kurzen Sequenz das perfekte Sittenbild der Stadt. Viele User amüsieren sich über die direkte Art der Nachbarin. Kommentare wie „Mei Gott, lauter Grantla!“ oder „Wien gönnt nie Tricks“ treffen den Nerv der Zuseher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 10:24 Uhr aktualisiert