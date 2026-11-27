In Wien-Atzgersdorf kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall mit einem Schneeräumtraktor. Ein siebenjähriges Kind wurde dabei schwer verletzt, die Mutter erlitt leichte Verletzungen.

Ein Unfall mit einem Schneeräumtraktor hat sich am Donnerstagmorgen, dem 26. November, in Wien-Liesing ereignet. Dabei wurden eine Mutter und ihr siebenjähriges Kind von dem Fahrzeug erfasst und zwischen dem Schneeschild und einem Wartehäuschen eingeklemmt. Das Kind erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall passierte gegen 8.05 Uhr in der Endresstraße im Bereich der Haltestelle „Atzgersdorf“. Ein 40-jähriger Mann war dort mit einem Schneeräumtraktor auf dem Gehsteig in Richtung Kirchenplatz unterwegs und entfernte den Schnee.

Schneeräumtraktor rutscht plötzlich nach vorne

Als der Lenker von der Haltestelle wegfahren wollte, geriet der Schneeräumtraktor laut Polizei vorwärts ins Rutschen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich eine Mutter und ihr Kind vor dem Wartehäuschen auf. Durch die Bewegung des Fahrzeugs wurden die beiden zwischen dem Schneeschild und der Außenseite des Wartehäuschens eingeklemmt.

Siebenjähriger ins Krankenhaus gebracht

Die Berufsrettung Wien versorgte das schwer verletzte Kind noch an der Unfallstelle und brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Die Mutter erlitt oberflächliche Schnittverletzungen und wurde leicht verletzt.