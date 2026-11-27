Ein Einsatz in einer Bar endete für einen 24-jährigen Österreicher mit der vorläufigen Festnahme. Nachdem er durch unangemessenes Verhalten aufgefallen war, weigerte er sich, das Lokal zu verlassen, und ging auf Polizisten los.

Mitarbeiter des Lokals hatten den jungen Mann am 26. November 2026 zunächst aufgrund seines Verhaltens dazu aufgefordert, die Bar zu verlassen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, verständigte das Personal die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 24-Jährige von Beginn an unkooperativ. Er beschimpfte und bedrohte die Polizisten und ignorierte mehrmalige Abmahnungen, sein Verhalten einzustellen. Als die Einsatzkräfte versuchten, ihn aus dem Lokal zu begleiten, eskalierte die Situation: Der Mann attackierte die Beamten körperlich.

Mann schlug eigenen Kopf gegen Fahrbahn

Laut Polizeiangaben konnte die Festnahme nur unter Anwendung von Körperkraft durchgesetzt werden. Der Verdächtige versuchte wiederholt, sich aus der Fixierung zu befreien, und setzte seine Beschimpfungen und Drohungen fort. Auch außerhalb des Lokals beruhigte sich der Mann nicht. Im Zuge einer anschließenden Personsdurchsuchung versuchte der 24-Jährige, sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen die Fahrbahn schlug. Laut Polizeiangaben konnte die Festnahme nur unter Anwendung von Körperkraft durchgesetzt werden. Der Verdächtige versuchte wiederholt, sich aus der Fixierung zu befreien, und setzte seine Beschimpfungen und Drohungen fort. Während der gesamten Amtshandlung zeigte sich der Österreicher äußerst aggressiv und uneinsichtig. Er wurde vorläufig festgenommen und mehrfach zur Anzeige gebracht.