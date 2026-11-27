Ein junger Mann hat versucht, die Auslagenscheibe eines Geschäftslokals mithilfe eines Feuerlöschers einzuschlagen. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe festnehmen.

Eine Passantin beobachtete die Tat und alarmierte umgehend die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, befand sich der Verdächtige noch vor dem Lokal. Beim Anblick der Beamten ergriff der junge Mann sofort die Flucht in Richtung Wattmanngasse. Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und stellten den Flüchtigen bereits nach wenigen Metern.

Mehrfachverglasung verhinderte Einstieg

Der Einbruchsversuch blieb erfolglos: Da das Schaufenster mit einer Mehrfachverglasung ausgestattet war, ging lediglich die äußere Glasscheibe zu Bruch, der Täter gelangte nicht in das Innere des Geschäfts. Im Zuge der Tatortaufnahme entdeckten die Beamten zudem Spuren an einem unmittelbar angrenzenden Geschäftslokal. Dort wiesen die Eingangstüre Beschädigungen und die Glasscheibe ebenfalls Einwirkungsspuren auf. Auf dem Gehsteig vor den betroffenen Geschäften fanden die Polizisten außerdem einen Stehtisch sowie einen ausgehobenen Kanaldeckel vor. Der festgenommene junge Mann befindet sich in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu möglichen weiteren Sachbeschädigungen laufen.