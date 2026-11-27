Nach einem handgreiflichen Ehestreit sprach die Polizei gegen einen 44-jährigen Mann ein Betretungsverbot aus. Als er sich weigerte, die gemeinsame Wohnung zu verlassen, kam es zu heftigem Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Ein verbaler Streit zwischen einer 46-jährigen Frau und ihrem Ehemann am 25. November 2026 eskalierte und führte zu körperlichen Übergriffen gegen die Frau. Daraufhin wurde die Polizei zu der Wohnung in Wien-Liesing gerufen. Vor Ort klärten die Einsatzkräfte den Sachverhalt und sprachen gegen den 44-jährigen Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Als die Beamten ihn aufforderten, seine wichtigsten persönlichen Gegenstände einzupacken und die Wohnung zu verlassen, reagierte der Mann äußerst aufbrausend und aggressiv.

Tritte und Beißversuche

Auch mehrmalige Abmahnungen, sein Verhalten einzustellen, blieben ohne Erfolg. Da sich der 44-Jährige beharrlich weigerte, der Wegweisung Folge zu leisten, sprachen die Polizisten schließlich die Festnahme aus. Dagegen wehrte sich der Mann massiv – er trat nach den Einsatzkräften und versuchte, sie zu beißen. Den Beamten gelang es dennoch, den 44-Jährigen vorläufig festzunehmen. Im Zuge des Einsatzes wurden zwei Polizistinnen verletzt.