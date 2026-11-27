Der Petitionsausschuss im Wiener Rathaus hat sechs Bürgeranliegen behandelt, von Stadttauben über Hundezonen bis zu drogenfreien Spielplätzen in Mariahilf. Drei neue Petitionen werden nun behandelt.

Bei jeder Petition gibt der Ausschuss Empfehlungen an die zuständigen Stadträte oder Bezirksvorsteher ab. Die nächste Sitzung des Petitionsausschusses ist am 15. Jänner 2027.

Mehr Taubenschläge und Hundezonen

Beim Thema Stadttauben empfiehlt der Ausschuss Stadtrat Jürgen Czernohorszky, die Stadttaubenstrategie weiterzuverfolgen und mehr betreute Taubenschläge zu errichten. Derzeit gibt es vier. Ebenfalls an Czernohorszky geht die Empfehlung, bei neuen Freiflächen auf genug Platz für Hunde zu achten. In der Donaustadt sind in den vergangenen Jahren in fünf Parks Hundezonen entstanden.

Bessere Öffis in Liesing

Für Liesing hat sich das Öffi-Angebot laut Ausschuss bereits verbessert, etwa durch die verlängerte Linie 61A und die neue Linie 61B. Stadträtin Ulli Sima soll prüfen, ob flexible Mobilitätslösungen in die Verkehrsplanung aufgenommen werden können. Die Petition für mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer in der Engerthstraße wurde ebenfalls abgeschlossen. Sima stellte klar, dass dort in naher Zukunft keine weiteren Bauprojekte möglich sind. Sie soll die Engerthstraße aber je nach Ressourcen in die Radwegoffensive einbeziehen.

Spielplätze und Aumannplatz

Das Anliegen nach drogenfreien Spielplätzen in Mariahilf, besonders rund um die Einrichtung Jedmayer, unterstützte der Ausschuss einstimmig. Die Stadträte Peter Hacker und Czernohorszky sollen die Lage beobachten, Bezirksvorsteherin Julia Lessacher soll mehr informieren und sensibilisieren. Zur Petition für den Erhalt der stadteinwärts führenden Verbindung in der Währinger Straße empfiehlt der Ausschuss Bezirksvorsteherin Silvia Nossek, den Aumannplatz wie geplant grüner und kühler zu gestalten, aber sparsam. Zufahrten für Rettung und Fahrtendienste zum Pflegeheim St. Carolusheim sollen erhalten bleiben.

Drei neue Petitionen

Neu behandelt werden Petitionen zur Sanierung des Kindergartens in der Josefstädter Straße, zur Radwegplanung in der Lainzer Straße und zu einem Radweg-Lückenschluss zwischen Heiligenstadt und Hohe Warte.