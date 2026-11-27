Noch handelt es sich beim Klimafahrplan 2027 bis 2031 um einen Entwurf. Eine Stellungnahme der Stadt Wien zur Kritik des ÖAMTC liegt bisher nicht vor.

Noch handelt es sich beim Klimafahrplan 2027 bis 2031 um einen Entwurf. Eine Stellungnahme der Stadt Wien zur Kritik des ÖAMTC liegt bisher nicht vor.

„Dass Klimaschutz im Verkehr notwendig ist, steht außer Frage“, sagt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Die Maßnahmen müssten aber wirksam und sozial ausgewogen sein. Laut ÖAMTC würden die Pläne Pendler treffen, aber auch Wiener Haushalte, die ihr Auto nur gelegentlich nutzen. Noch handelt es sich beim Klimafahrplan 2027 bis 2031 um einen Entwurf. Eine Stellungnahme der Stadt Wien zur Kritik des ÖAMTC liegt bisher nicht vor.

Fahrverbote auch außerhalb des Rings?

Dass innerhalb der Ringstraße eine kameraüberwachte Fahrverbotszone geplant ist, ist seit Jahren bekannt. Laut ÖAMTC wird im Entwurf nun auch erwogen, sie auf andere Bezirke auszuweiten. Der Club sieht dabei Probleme bei der Kameraüberwachung, etwa beim Datenschutz.

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Verbrennerverbot wird geprüft

Außerdem soll laut Entwurf ein Verbot für Verbrenner-Autos im ganzen Stadtgebiet geprüft werden. Wer sich kein E-Auto leisten könne, wäre damit praktisch vom Autofahren ausgeschlossen, kritisiert Nagler. Gleichzeitig sollen Ladestationen eher auf privaten oder halböffentlichen Flächen entstehen und weniger öffentliche Ladepunkte gebaut werden. Das passt für den ÖAMTC nicht zusammen: Wer keinen eigenen Stellplatz habe, sei auf öffentliche Ladestationen angewiesen.

Parkpickerl nur noch fürs eigene Grätzl

Geplant ist laut ÖAMTC auch, die Parkpickerl-Zonen zu verkleinern. Sie könnten künftig nur noch für den eigenen Straßenzug oder das Grätzl gelten. Im Rest des Bezirks müsste man Parkscheine lösen und maximal zwei Stunden parken. Außerdem soll geprüft werden, die Parkgebühren nach Größe und Emissionen des Autos zu staffeln. „Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass gerade Familien meist auf Kombis und Vans angewiesen sind“, sagt Nagler. Der ÖAMTC fordert stattdessen bessere Alternativen zum Auto, etwa einen konsequenten Öffi-Ausbau in den Außenbezirken und über die Stadtgrenze nach Niederösterreich.

Was der bisherige Klimafahrplan vorsieht

Der neue Entwurf schreibt den bestehenden Wiener Klimafahrplan fort. Dessen Kurzfassung hat die Stadt 2022 veröffentlicht, mit einem Vorwort vom ehemaligen Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Das Ziel: Wien soll bis 2040 klimaneutral werden. Der Fahrplan umfasst mehr als 100 Maßnahmen in zwölf Bereichen. Als größte beeinflussbare Quellen von Treibhausgasen nennt die Stadt Verbrennungsmotoren in Autos, Heizungen in Gebäuden und die Energieerzeugung. Im Verkehr setzt der Fahrplan auf mehr und schnellere Öffis, ein lückenloses Radwegenetz, breitere Gehsteige und mehr Sharing-Angebote. Wien soll eine „15-Minuten-Stadt“ werden, in der im Grätzl auch anstelle von Fahr- und Parkstreifen Plätze zum Verweilen entstehen. Erklärtes Ziel ist eine „Stadt ohne Verbrennungsmotoren“. Die Ladeinfrastruktur für E-Autos sollte laut diesem in Garagen und im (halb-)öffentlichen Raum ausgebaut werden.