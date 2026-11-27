Kabarettist Günther Paal alias „Gunkl“ muss seine Haftstrafe spätestens am 28. Dezember antreten. Er war im Oktober wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu drei Jahren unbedingt verurteilt worden.

Am 20. November wurde die Aufforderung zum Haftantritt ausgestellt, am Mittwoch hat Paal sie persönlich entgegengenommen. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Der 64-Jährige muss sich innerhalb eines Monats während der Amtsstunden in der Justizanstalt Simmering melden. Eigentlich wäre die Frist vor dem 25. Dezember abgelaufen. Wegen der Weihnachtsfeiertage verlängert sie sich aber bis 28. Dezember. Tritt er die Strafe nicht an, wird er vorgeführt. Er kann sich aber auch schon früher im Gefängnis melden.

Urteil ist rechtskräftig

Das Landesgericht Wien hatte Paal am 22. Oktober wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger verurteilt. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel. Einen Antrag auf Aufschub der Haft hat er nicht gestellt. Sein damaliger Verteidiger Florian Höllwarth hatte nach dem Urteil gesagt, sein Mandant wolle die Strafe „möglichst schnell“ antreten.

Fußfessel frühestens nach 18 Monaten

In welchem Gefängnis Paal seine Strafe absitzt, entscheidet die Generaldirektion für Vollzugsangelegenheiten. In Simmering wird er vermutlich nicht lange bleiben. Eine elektronische Fußfessel kann er frühestens nach 18 Monaten Haft beantragen, also nach der Hälfte der Strafe. Bei Sexualstraftätern gelten dafür strenge Maßstäbe. Den Jahreswechsel wird Paal damit im Gefängnis verbringen, spätestens am 28. Dezember muss er seine Haft antreten.