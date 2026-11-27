Starker Schneefall hat am Donnerstag auch den Flughafen Wien getroffen. Weil Flugzeuge teils mehrmals enteist werden mussten, saßen Passagiere länger an Bord. Am Freitag hat sich die Lage entspannt.

Laut Flughafen Wien waren Winterdienst und Enteisung seit Donnerstag durchgehend im Einsatz. Insgesamt 2,5 Millionen Quadratmeter Vorfeld, Rollwege und Pisten müssen schnee- und eisfrei gehalten werden. Weil es ununterbrochen schneite, mussten bereits geräumte Flächen immer wieder freigemacht werden.

©Facebook Flughafen Wien | Laut Flughafen Wien waren Winterdienst und Enteisung seit Donnerstag durchgehend im Einsatz. ©Facebook Flughafen Wien | 2,5 Millionen Quadratmeter Vorfeld, Rollwege und Pisten müssen schnee- und eisfrei gehalten werden. ©Facebook Flughafen Wien | Weil Flugzeuge teils mehrmals enteist werden mussten, saßen Passagiere länger an Bord. ©Facebook Flughafen Wien | Am Freitag hat sich die Lage laut Flughafen deutlich entspannt, der Flugbetrieb normalisiert sich wieder. ©Facebook Flughafen Wien | Weil es ununterbrochen schneite, mussten bereits geräumte Flächen immer wieder freigemacht werden.

Bis zu vier Fahrzeuge pro Flugzeug

Vor dem Start musste jedes Flugzeug enteist werden. Wegen des nassen, schweren Schnees bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt dauerte das teils 45 Minuten und länger. Manche Maschinen mussten mehrmals enteist werden, bis zu vier Fahrzeuge waren dabei gleichzeitig an einem Flugzeug im Einsatz. Damit ein Flugzeug seinen Termin zur Enteisung erreicht, müssen alle Passagiere schon an Bord sein. Weil sich die Enteisung teils verzögerte und Termine verschoben wurden, mussten manche Fluggäste länger im Flugzeug warten. Der Flughafen bedauert das. Am Freitag hat sich die Lage laut Flughafen deutlich entspannt, der Flugbetrieb normalisiert sich wieder. Winterdienst und Enteisung sind aber weiter im Einsatz.