Die frühere Leiterin der Wiener Kulturabteilung, Anita Zemlyak, hat das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien bekommen. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte es im Rathaus.

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen würdigt die Stadt damit rund 25 Jahre Arbeit von Zemlyak in der Wiener Kulturverwaltung.

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen würdigt die Stadt damit rund 25 Jahre Arbeit von Zemlyak in der Wiener Kulturverwaltung.

Bei der Ehrung war auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dabei. Ausgezeichnet wurde Zemlyak für ihre Arbeit in der Kulturverwaltung, für die Förderung von Kunst und Wissenschaft und für die Kultur in den Bezirken.

Von KulturKontakt bis zur Kulturabteilung

Zemlyak wurde 1962 in Eisenstadt geboren. Sie arbeitete zunächst bei KulturKontakt Austria und in der Kunstsektion des Bundeskanzleramts. 2001 wechselte sie mit Andreas Mailath-Pokorny ins Wiener Kulturressort. Ende 2008 wurde sie Generalsekretärin des Wiener Volksbildungswerks, ab 2009 leitete sie zusätzlich die Tschauner Bühne. Im Juni 2016 übernahm sie die Kulturabteilung der Stadt, ab 2022 auch den Bereich kulturelle Stadtentwicklung. Seit Ende Jänner 2025 ist sie in Pension.

Sonderförderungen in der Pandemie

Ludwig hob besonders ihre Arbeit während der Coronapandemie hervor. Damals wurden kurzfristig Arbeitsstipendien und Sonderförderungen für Kulturschaffende eingerichtet. „Gerade in dieser existenzbedrohenden Situation hat Anita Zemlyak rasch und entschlossen gehandelt“, sagte er. Mit dem Goldenen Ehrenzeichen würdigt die Stadt damit rund 25 Jahre Arbeit von Zemlyak in der Wiener Kulturverwaltung.