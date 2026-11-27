Die Gastro-Kette Bageterie Boulevard eröffnet am 1. Dezember ihr erstes Lokal in Österreich, im Auhof Center in Wien. Am Eröffnungstag gibt es die ersten 100 Baguettes um je einen Euro.

Wer eines der 100 Baguettes um einen Euro will, sollte am 1. Dezember also früh im Auhof Center sein.

Wer eines der 100 Baguettes um einen Euro will, sollte am 1. Dezember also früh im Auhof Center sein.

Die Aktion gilt am Dienstag, 1. Dezember, ab 9 Uhr und nur solange der Vorrat reicht. Das Lokal im 14. Bezirk hat Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wer eines der 100 Baguettes um einen Euro will, sollte am 1. Dezember also früh im Auhof Center sein.

Baguettes, Wraps und Suppen

Im Mittelpunkt stehen warme und kalte Baguettes, die nach der Bestellung zubereitet werden. Dazu gibt es Wraps, Salate, Suppen, Frühstück sowie glutenfreie Varianten. Dreimal im Jahr wechselt ein sogenanntes „Chef Menu“ mit zeitlich begrenzten Gerichten.

Über 75 Lokale in Tschechien und der Slowakei

Die Kette gehört zur Crocodille Group und betreibt laut eigenen Angaben mehr als 75 Restaurants in Tschechien und der Slowakei. Das Unternehmen sei schon seit über 20 Jahren am österreichischen Markt für Fertiggerichte und Snacks tätig, ein eigenes Lokal gab es hier aber bisher nicht. Gründer Petr Cichoň will das Konzept nun in Wien etablieren. Ein zweiter Standort in Österreich ist für das Frühjahr 2027 geplant.