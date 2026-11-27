Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Freitag in den Tunnel Vösendorf ausrücken. Beide Male war eine Menschenrettung gemeldet, eingeklemmt war beim Eintreffen aber niemand. Der Tunnel war gesperrt.

Gegen halb 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf zum ersten Mal alarmiert. Laut Meldung waren ein Lkw und ein Auto beteiligt, eine Person sollte eingeklemmt sein. Das bestätigte sich zum Glück nicht. Die Rettung versorgte die Beteiligten, die Polizei nahm den Unfall auf. Danach barg die Feuerwehr einen stark beschädigten Kleintransporter samt Anhänger.

©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf Die Feuerwehr barg einen stark beschädigten Kleintransporter samt Anhänger.

Auffahrunfall am Nachmittag

Gegen 15 Uhr folgte der zweite Einsatz, wieder mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“. Diesmal waren zwei Autos und zwei Lkw aufeinander aufgefahren. Noch auf der Anfahrt kam die Entwarnung: Es war niemand mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die beiden Autos wurden mit einem Abschleppwagen geborgen, einen Lkw schleppte die Feuerwehr mit ihrem schweren Rüstfahrzeug aus dem Tunnel. Während der Bergungsarbeiten war der Tunnel jeweils komplett gesperrt.