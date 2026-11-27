Am Samstag hält sich über Wien zäher Hochnebel, die Sonne hat kaum eine Chance. Aus der feuchten Wolkenschicht können vereinzelt Schneeflocken fallen.

Die Chancen, dass sich die Sonne zeigt, sind sehr gering.

Die Chancen, dass sich die Sonne zeigt, sind sehr gering.

Laut GeoSphere Austria liegt am Samstag eine dichte Hochnebeldecke über der Stadt, die sich den ganzen Tag hält. Ab und zu fallen daraus ein paar Schneeflocken. Die Chancen, dass sich die Sonne zeigt, sind sehr gering.

Kaum über dem Gefrierpunkt

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen um minus 1 Grad, tagsüber steigen sie auf höchstens plus 1 Grad. Wer in Wien auf Sonne hofft, wird am Samstag also wohl enttäuscht.