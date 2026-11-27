Die Stadt Wien finanziert rund 50 zusätzliche Workshops für Buben zu sexueller Belästigung, Grenzen und Konsens. Die Idee dazu kam aus dem Kinder- und Jugendparlament. Start ist im Dezember.

In den Workshops geht es um sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Grenzen und Konsens. Die Buben sprechen außerdem über Rollenbilder, Gruppendruck und sexualisierte Sprüche. Ziel ist, dass sie Grenzverletzungen erkennen, ansprechen und verhindern können. Die Workshops finden an Schulen und in der außerschulischen Jugendarbeit statt. Durchgeführt werden sie vom Verein poika, der sich auf Bubenarbeit spezialisiert hat.

30.000 Euro Förderung

Der zuständige Gemeinderatsausschuss hat dafür eine Förderung von 30.000 Euro beschlossen. Die Workshops starten im Dezember und laufen bis 2027. Den Wunsch nach solchen Angeboten hatten Jugendliche im Kinder- und Jugendparlament 2025/26 geäußert. „Die beste Gewaltprävention ist die, die früh ansetzt“, sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Die Workshops sollen Mädchen und Frauen schützen und gleichzeitig die Buben selbst stärken. Angekündigt hat die Stadt die rund 50 Workshops zum Auftakt der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“.