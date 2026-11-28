Gut gewartete Geräte, hohe Sicherheitsstandards und gründliche Vorbereitung: Der Wiener Stadtrechnungshof stellt der Berufsfeuerwehr ein positives Zeugnis aus. Auch künftig soll in den Schutz der Einsatzkräfte investiert werden.

Ob Atemschutzausrüstung, Einsatzfahrzeuge oder technische Geräte: Der Wiener Stadtrechnungshof hat die Ausrüstung der Berufsfeuerwehr sowie deren Wartung und Überprüfung unter die Lupe genommen. Besonders positiv hervorgehoben werden die organisierte, vorausschauende und gründliche Arbeitsweise sowie die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter. Auch deren Verantwortungsbewusstsein findet Anerkennung. „Der erfreuliche Bericht des Stadtrechnungshofs bestätigt, dass sich unsere Investitionen auszahlen“, betont SPÖ-Gemeinderat und Feuerwehrsprecher Thomas Reindl.

Gut vorbereitet

Doch nicht nur die Ausrüstung spielt für die Sicherheit der Einsatzkräfte eine entscheidende Rolle. Auch die Ausbildung und regelmäßige Übungen stehen im Mittelpunkt. Eine wesentliche Rolle nimmt dabei das Wiener Feuerwehrausbildungszentrum mit seinen modernen Übungsmöglichkeiten ein. „Modernste Ausrüstung ist nur so gut wie die Menschen, die sie bedienen. Deshalb investieren wir nicht nur in Fahrzeuge, Geräte und Feuerwachen, sondern genauso in Ausbildung und Training“, erklärt Reindl.

8,5 Millionen Euro

Auch in den kommenden Jahren soll gezielt in den Schutz der Feuerwehrleute investiert werden. Erst im vergangenen Wiener Gemeinderat wurde die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung sowie von Dienst- und Einsatzbekleidung beschlossen. Darin enthalten sind auch notwendige Reinigungs- und Reparaturleistungen. Insgesamt stehen dafür 8,5 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre zur Verfügung.

Weitere Investitionen

Bei der Beschaffung setzt Wien auf eine österreichweite Zusammenarbeit. Damit sollen laut Reindl hohe Qualitätsansprüche mit einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern verbunden werden. Auch die Modernisierung und Professionalisierung der Wiener Berufsfeuerwehr soll weiter vorangetrieben werden. „Wer für andere buchstäblich durchs Feuer geht, muss sich auf seine Ausrüstung uneingeschränkt verlassen können“, so der SPÖ-Feuerwehrsprecher.