Eine blutverschmierte Frau öffnete Polizisten in Wien-Floridsdorf die Wohnungstür. Drinnen entdeckten die Beamten einen 35-Jährigen mit einer Stichverletzung. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Seine Ex-Freundin wurde festgenommen.

Gegen 23.30 Uhr wurden Polizisten am Freitag, dem 27. November 2026, zu einer Wohnung im 21. Wiener Gemeindebezirk gerufen. „Beim Eintreffen öffnete ihnen eine blutverschmierte Frau die Wohnungstür“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Da die Situation zunächst unklar war, brachten die Beamten die Frau aus der Wohnung und sicherten sie. Bei der anschließenden Nachschau entdeckten sie einen am Boden liegenden 35-Jährigen.

Mann mit Stichwunde

„Dieser wies zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten begannen unverzüglich mit der Wiederbelebung. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien setzten sie die Maßnahmen fort. Für den 35-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Bei der anwesenden Frau handelte es sich um die ehemalige Lebensgefährtin des Verstorbenen. „Sie befand sich zunächst in einem emotionalen Ausnahmezustand und konnte vorerst keine konkreten Angaben zum Sachverhalt machen“, schildert die Landespolizeidirektion Wien. Im weiteren Verlauf des Einsatzes änderte sich jedoch ihr Verhalten. Die Frau wurde gegenüber den einschreitenden Beamten zunehmend provokant.

Frau festgenommen

„Sie versuchte wiederholt, die Wohnung zu betreten, und beschimpfte die Polizisten“, so die Polizei weiter. Schließlich trat die Frau gegen einen Beamten. Zudem wehrte sie sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Daraufhin wurde die 31-Jährige noch am Freitag vorläufig festgenommen.

Widersprüchliche Angaben

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. „Bei einer ersten Befragung machte die 34-Jährige widersprüchliche Angaben“, erklärt die Landespolizeidirektion Wien. Für Samstag ist eine Einvernahme der Frau vorgesehen. „Die genauen Umstände sowie der Hergang des Vorfalls sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen“, betont die Polizei.

Hilfe rund um die Uhr Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis der Redaktion: Die Altersangaben wurden nachträglich korrigiert, da die Polizei in ihrer ursprünglichen Aussendung ein falsches Alter für beide Personen angegeben hatte. Der Verstorbene war 35 Jahre alt, seine ehemalige Lebensgefährtin ist 31 Jahre alt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 11:10 Uhr aktualisiert