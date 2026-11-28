Ein junger Mann soll in einer Parfümerie am Wiener Hauptbahnhof ein Parfum gestohlen haben. Als ihn ein Ladendetektiv aufhalten wollte, schlug der Tatverdächtige zu. Die Polizei nahm den 18-Jährigen fest.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 27. November 2026, gegen 18.45 Uhr im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs. Laut Polizei beobachtete ein Ladendetektiv, wie ein 18-Jähriger ein Parfum in seine Tasche steckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den jungen Mann unmittelbar vor dem Geschäft anhalten wollte, schlug dieser ihm mit der Hand ins Gesicht. Danach versuchte der Tatverdächtige zu flüchten.

Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Dem Ladendetektiv gelang es jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen, einen nordmazedonischen Staatsangehörigen, vorläufig fest. Das gestohlene Parfum wurde sichergestellt. Der Ladendetektiv erlitt durch den Schlag Rötungen im Gesicht.